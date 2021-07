Sterk ordrebok og godt med kontanter: – Tillater introduksjon av utbytter

Torsdag la oljeserviceselskapet Aker Solutions frem tallene for andre kvartal, som viste at driftsinntektene økte med 299 millioner kroner, til 7.020 millioner. Resultatet før skatt bedret seg også kraftig og endte med et overskudd på 37 millioner kroner, mot et underskudd på 124 millioner i samme periode i fjor.

Ordreinngangen var også den høyeste på flere år, og kom inn på 12,2 milliarder kroner, som økte ordreboken med 30 prosent.

Aker Solutions Oljeserviceselskap med hovedkontor på Fornebu i Bærum og avdelinger over hele verden.

Adm. direktør er Kjetel Digre og styreleder er Øyvind Eriksen.

Største aksjonær er Aker Kværner Holding.





I etterkant av kvartalspresentasjonen har meglerhuset Carnegie kommet med en rykende fersk analyse på Røkke-selskapet, der det hever kursmålet til 20 kroner, fra tidligere 17 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen, melder TDN Direkt.

Det nye kursmålet på 20 kroner gir en oppside på 25,39 prosent med en aksjekurs på 15,95 kroner.

Meglerhuset vektlegger at kvartalsrapporten til Aker Solutions var sterk, og peker blant annet på at en EBITDA på 8 prosent var over forventning. I tillegg oppnådde selskapet en 1,7x book-to-bill, rekordhøye anbudsprosesser på 90 milliarder kroner (opp 115 prosent på årsbasis), og oppjustering av guidingen for EBITDA-marginen til det øvre sjiktet av det indikerte målet på 5,5-6,0 prosent, ifølge analysen.

«Blant sammenlignbare selskaper har Aker Solutions den sterkeste ordrebokdekningen og nyter godt av en netto kontantposisjon på estimert 1 milliard kroner ved årsslutt 2021, noe som tillater introduksjon av utbytter», skriver Carnegie, ifølge TDN.