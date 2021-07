Røkke-sjef siktet i Malaysia

I juni meldte Aker Solutions at en av deres direktører var tatt inn til avhør i Malaysia for å ha gitt uriktig informasjon vedrørende eierskapet til Aker Engineering Malaysia (AEM).

Aker Solutions skal ha brukt falske fremstillinger for å vinne lisenser fra den statlige energikjempen Petronas. De lisensene er normalt forbeholdt selskaper eid av etniske malaysiere – det såkalte «bumiputera»-systemet. I 2017 ble kravene for rapportering av eierskap strammet inn.

Aker Solutions eide 90 prosent av aksjene i AEM, men det var to malaysiske Aker Solutions-ansatte som på papiret stod oppført som majoritetsaksjonærene. Aker Solutions kontrollerte selskapet gjennom en avtale med de malaysiske ansatte, melder DN.

«Vi bekrefter (...) at ingen av selskapets aksjonærer sitter på aksjer som en nominee eller trustee (forvalter, journ. anm)» sa AEM i toårsperioden fra 2017 til 2018.

Direktøren ble i år siktet av det malaysiske antikorrupsjonsbyrået MACC, men nekter straffskyld.

«Dokumentasjonen og informasjonen om selskapets oppsett har blitt lagt frem i alle lisensfornyelsesprosesser for å verifisere at kravene til lokale lisenser er oppfylt», meldte Aker Solutions da siktelsen ble tatt ut. Videre sa selskapet at lisensene i 2017 ble fornyet etter avklaringsmøter med relevante myndigheter».



Innrømmer feil

Likevel viser det seg at selskapet er klar over at de ikke har fulgt reglene til punkt og prikke.

Dokumenter DN har fått tilgang til viser at Aker-direktøren i toårsperioden lot være å tydeliggjøre overfor Petronas at de to malaysiske arbeiderne ikke var de reelle eierne. I 2018 overleverte direktøren dokumenter til Petronas for å legge lokk på hvem som eide AEM.

I følge Aker Solutions, ble de i 2019 klar over feilrapporteringen. Etterpå signerte direktøren under dokumenter hvor han innrømmet feilen.