Styremedlem gikk på dagen

Shelf Drilling annonserte lørdag 17.juli at Cong Yongjian gikk av fra sin stilling som styremedlem i selskapet med umiddelbar virkning. Det fremgikk av en børsmelding lørdag.

Cong Yongjian forlater styrevervet sitt etter å ha sittet under et år i styret. Yongjian ble foreslått som styremeldem i august i fjor.

Administrerende direktør i selskapet David Mullen uttalte seg om hendelsen.

– Vi vil takke Yongjian for hans bidrag til Shelf Drilling under hans periode og ønsker han alt vel for fremtiden, kommenterte Mullen.

Valgkomiteen for styret i selskapet vil gjennomgå de ledige stillingene på sitt neste møte.