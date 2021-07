Vekst for amerikansk oljeservicegigant

Ifølge TDN Direkt fikk Halliburton et resultat per aksje på 0,26 dollar i andre kvartal 2021, sammenliknet med -1,91 dollar i samme kvartal 2020. Fra konsensus var det ventet et resultat på 0,23 dollar per aksje.

Omsetningen fikk seg også en oppsving, og endte på 3,7 milliarder dollar mot ventet 3,74 milliarder dollar ifølge konsensus.

Videre var omsetningen innen Completion and Production i kvartalet på 2 milliarder dollar, mot 1,7 milliarder andre kvartal 2020. Driftsresultatet landet på 317 millioner dollar, mot 159 millioner i 2020.

– Completion and Production-avdelingen oppnådde de høyeste marginene på tre år, noe vi er fornøyde med. Vi ser et positivt momentum både i Nord-Amerika og resten av verden, og vi har høye estimater for etterspørsel. Vi ser dermed gode tider fremover, skriver selskapet i rapporten.