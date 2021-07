Dette er forhåndsfavoritten til å lande Aker-prosjekt

Aker-kontrollerte Ocean Yields FPSO «Dhirubhai-1» er nå den favoriserte kandidaten for Aker Energys Pecan-prosjekt, skriver Upstream og viser til to kilder tett på prosjektet.

Det er også en felles oppfattelse om at BW Offshore er ute av konkurransen, mens Yinson er nummer to på favorittlisten ifølge bransjenettstedet Upstream.

På den annen side skriver Upstream, i følge TDN Direkt, at det kan være for tidlig å kåre Ocean Yield som vinner av konkurransen ettersom selskapet ønsker å vri seg bort fra FPSO-virksomheten for å heller å fokusere på kjerneaktivitetene innenfor shipping.

Aker Energy vil kunne bli nødt til finansiere et mulig kjøp av «Dhirubhai-1» som for øyeblikket ligger i opplag i Sri Lanka, som et resultat av dette. Et annet alternativ kan være at en annen aktør i markedet kjøper fartøyet.