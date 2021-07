SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Seismikkselskapet PGS gikk med et underskudd på 26 millioner dollar i andre kvartal, tilsvarende 231 millioner kroner. Dette er en reduksjon i forhold til for et år siden, da underskuddet endte på 111 millioner dollar, eller 986 millioner kroner.

PGS (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 186 90 Driftsresultat -7,3 -82,2 Resultat før skatt -23,5 -109,9 Resultat etter skatt -26 -111,4