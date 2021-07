Stor forbedring i seismikkgigant

TGS har torsdag morgen lagt frem tall for andre kvartal, og kan vise til en sterk forbedring. Omsetningen økte smått fra i overkant av 66 millioner dollar i andre kvartal 2020, til nesten 72 millioner dollar samme kvartal 2021. Samtidig viser selskapet til kraftig resultatforbedring.

Driftsresultatet fikk en kraftig oppsving fra -96.942 millioner dollar til -14.817 millioner dollar. Selskapet kan vise til liknende forbedringer i resultatet både før og etter skatt.

– En god forretningsmodell, robust balanse og god kontantstrøm gjorde det mulig for oss å dra nytte av strategiske muligheter i markedet. Markedet for multi-klient seismikkdata fortsetter å være svært utfordrende, og foreløpig er det ingen tegn til forbedring på kort sikt. Allikevel mener vi, etter dialoger med våre største kunder, at vi vil se en bedring i markedet på lang sikt, skriver administrerende direktør Kristian Johansen i en kommentar.

Sikret prefunding

Torsdag morgen melder selskapet også om at de har sikret prefunding for multiklient-undersøkelser i Sarawak Basin, et oljefelt utenfor Borneo, skriver TDN Direkt.

Prefundingen er sammen med PGS og WesternGeco, og er for en multiklient 3D-undersøkelse i Sarawak-bassenget offshore Malaysia. Undersøkelsen dekker et område på 6.400 kvadratkilometer og vil starte i oktober opplyses det. Første fase av undersøkelsen vil bli samlet av PGS, og forventes å ta om lag fire måneder.

TGS (Tusen. dollar) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 71.861 66.156 Driftsresultat -14.817 -96.942 Resultat før skatt -19.037 -101.968 Resultat etter skatt -11.969 -78.001