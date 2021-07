Det skjer etter at TGS la frem rapporten fra årets andre kvartal. Der rapporterte selskapet om et av sine dårligste kvartaler noensinne. Seismikkselskapet straffes av økende satsning på fornybar energi.

– Etter det svakeste kvartalet siden 2005, ser vi kun en moderat forbedring for TGS i tredje kvartal ettersom den strukturelle motvinden fortsetter. Med svak visibilitet for en potensiell innhenting reduserer vi omsetningsprognosen for 2022 og 2023 med rundt 10 prosent.