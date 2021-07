Fredriksen dumper Seadrill-aksjer

John Fredriksen har gjennom sitt investeringsselskap Hemen Holding solgt 100.000 aksjer tirsdag morgen. Det fremkommer av en børsmelding.

Det opplyses ikke hvilken kurs Fredriksen har solgt aksjene til, men markedsverdien på de solgte aksjene tirsdag morgen har ligget omkring 240.000–280.000 kroner.

Etter transaksjonen eier Fredriksens Hemen Holding, gjennom sitt fulleide datterselskap Hemen Investments, 25.093.626 aksjer i Seadrill Limited, som tilsvarer 24,998 prosent eierandel i selskapet.

Salget gjør at Fredriksens Hemen Holding havner under flaggegrensen på 25 prosent eierandel i selskapet. Det medfører at Fredriksen ikke trenger å melde inn flere aksjesalg før eierandelen blir under 20 eller over 25 prosent.

Seadrill-aksjen har beveget seg som en jojo på børsen den siste tiden, og vært opp 25 prosent den ene dagen og ned 25 prosent dagen etter . Etter helgens redningsplan, som blant annet innebærer at gjelden reduseres med rundt 5 milliarder dollar og at det skal hentes 350 millioner dollar i ny kapital, falt Seadrill over 40 prosent mandag.

Redningsplanen gjør at dagens aksjonærer kun vil beholde 0,25 prosent av eierskapet, mot 1 prosent som var anslått tidligere. I mandagens utgave av Finansavisen skrev vi om SEB-analytiker Kim André Uggedal som i mener Seadrill-aksjen er verdt 25 øre. Det er rundt 90 prosent ned fra kursen Seadrill-aksjen handles for i skrivende stund på 2,38 kroner.