Svakere enn ventet for Subsea 7

Subsea 7 endte årets andre kvartal med inntekter på 1,19 milliarder dollar, mot 754 millioner i tilsvarende periode året før. Konsensus fra 15 analytikere hadde på forhånd pekt på inntekter på 1,16 milliarder dollar.

Resultatet før skatt endte på minus 27,8 millioner dollar, mot minus 921,5 millioner i samme kvartal 2020. Resultatet etter skatt ble 13,1 millioner dollar, mot ventet 22 millioner dollar.

Selskapet gjorde i perioden nedskrivninger på 114,3 millioner dollar, mot 113,2 millioner i samme kvartal året før.

Venter økt lønnsomhet

«Den justerte EBITDA-marginen på 7,5 prosent ble negativt påvirket av fortsatte forsinkelser og Covid-19 som påvirker fornybare prosjekter i Taiwan, samt lave marginer i Subsea og Conventional,» skriver administrerende direktør John Evans i kvartalsrapporten.

«Sistnevnte gjenspeiler aktivitetsnivået i Midtøsten og gjennomføringen av SURF-kontrakter vunnet under et konkurransedyktig priset miljø i 2019 og 2020. Vi forventer en økning i lønnsomheten i andre halvår med forbedrede marginer i begge forretningsenhetene. De langsiktige utsiktene fortsetter å styrke seg med høyere anbudsaktivitet i både Subsea og Conventional and Renewables.»

Evans skriver videre at økt verdensomspennende etterspørsel etter visse rørleggingsskip fra slutten av 2023 støtter positiv fart i nye subsea-priser, og at selskapet har en økt tillit til den ventede opptrappingen av offshore vindparker fremover.

Subsea 7 (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1198 754 Driftsresultat −28,1 −929,7 Resultat før skatt −27,8 −938 Resultat etter skatt −13,1 −922