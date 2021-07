Nye kontrakter for Siem Offshore

Siem Offshore har blitt tildelt en kontraktsforlengelse på seks måneder for ankerhåndteringsskipet «Siem Topaz», ifølge en børsoppdatering onsdag.

Forlengelsen sikrer utnyttelse av fartøyet frem til februar 2022, opplyses det.

I tillegg melder selskapet i en separat melding om en kontrakt med Seaway 7, et datterselskap av Subsea 7, for utleie av et offshore støtte- og konstruksjonsskip (OSCV).

Kontrakten skal tre i kraft fra fjerde kvartal 2021, og vil foreta seg oppdrag i 300 dager med mulighet for forlengelse.