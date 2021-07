Flere meglerhus er ute med analyseoppdateringer i etterkant av Subsea 7s kvartalsrapport. Aksjen falt kraftig på kvartalstallene onsdag, mens torsdag formiddag hever aksjen seg 3,3 prosent på Oslo Børs.

– Horribelt er nok den beste måten å oppsummere kvartalet, sa DNB-analytiker Martin Huseby Karlsen til Finansavisen onsdag.

Undervannsentreprenøren leverte svakere resultat enn ventet i andre kvartal, med et underskudd før skatt på 27,8 millioner dollar.

Nå oppgraderer DNB Markets ifølge TDN Direkt anbefalingen på Subsea 7 til kjøp fra hold, samtidig som kursmålet nedjusteres fra 87 til 85 kroner pr. aksje.

«Selv om vi er under konsensus for 2021-23-estimatene, har vi oppgradert til kjøp med et kursmål på 85 kroner på grunn av gårsdagens nedsalg og en verdsettelse på den nedre enden av den historiske området», heter det fra analytikerne i meglerhuset.

Ebitda et sjokk

Danske Bank Markets oppdaterer i en analyse torsdag, med at den svake ebitda var et sjokk, men at en nærmere titt viser bare noe svakere SURF-marginer og en robust guding for andre halvdel av 2021, ifølge nyhetsbyrået.

«Ordreinngangen var sterk, pipelinen forbedrer seg og selv om vi nedjusterer marginestimatene for 2021-23, forblir verdsettelsen attraktivt og Subsea 7 er etter vårt syn et solid selskap», skriver analytikerne.

Meglerhuset nedjusterer kursmålet fra 107 kroner til 100 kroner pr. aksje, og gjentar en kjøpsanbefaling.

Fastholder kjøp

Kepler Cheuvreux fastholder ifølge en oppdatering torsdag sin kjøpsanbefaling og kursmål på 120 kroner pr. aksje, mens SEB nedjusterer sitt kursmål fra 95 kroner til 90 kroner og opprettholder kjøpsanbefalingen, ifølge TDN Direkt.

RBC har ifølge Reuters nedjusterer kursmålet fra 92 kroner til 87 kroner pr. aksje.