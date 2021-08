TGS skal undersøke 437 kvadratkilometer havbunn

Seismikkselskapet TGS annonserte planer om en ny seismikkundersøkelse av havbunnen i en børsmelding mandag.

Undersøkelsen vil bli foretatt i NOAKA-området, som inneholder alle feltene nord for Alvheim og sør for Oseberg. Totalt spenner området 437 kvadratkilometer. Feltet er et av de største områdene under utvikling på den norske kontinentalsokkelen, med utvinnbare ressurser tilsvarende 500 millioner fat oljeekvivalenter. Det er planlagt produksjonsoppstart i feltet i 2025.

Undersøkelsen er en såkalt OBN (Ocean Bottom Node)-undersøkelse. TGS har tidligere gjennomført en lignende undersøkelse på Utsira-feltet og håper å kunne gjenta den samme suksessen også på NOAKA.

Inntekter fra prosjektet forventes fra fjerde kvartal 2021.