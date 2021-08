Ledelsen flykter fra Oceanteam

Oceanteam har utnevnt Henk Hazenoot til midlertid administrerende direktør og Ben de Jong som finansdirektør.

Henk Hazenoot har tidligere vært midlertidig finansdirektør i selskapet, og Ben de Jong skal ha mer enn 8 års erfaring i selskapet som gruppekontroller.

Utvelgelsen kommer atter at selskapet den 7.juli meldte om at Oceanteam-sjef Henk van den IJssel går av med virkning fra 1.august. IJssel viste til at en av hans viktigste oppgaver var å selge unna olje- og gassrelaterte fartøyer, og at denne er utført som forklaring på avgangen.

Ledelsen flykter

Oceanteam har vært preget av hyppige utskiftinger i ledelsen de siste årene. Henk Van Den Ijssel satt knapt et år som konsernsjef. Han ble konsernsjef i selskapet 1. februar 2020 etter at Leidus Bosman forlot selskapet.

I mai 2018, før Bosman, måtte Diederik Legger tre inn som midlertidig administrerende direktør etter at Meindert van Genderen hadde fungert som midlertidig toppsjef siden mars samme år. Meindert van Genderen tok over etter en ledelsesflukt der hovedeier og styreleder Hessel Halsbesma , sønnen og konsernsjef Haico Halbesma og styremedlem Int Pos trakk seg fra selskapet.