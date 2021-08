Amerikansk riggselskap spår fri kontantstrøm tidlig neste år

Det amerikanske riggselskapet Noble Corporation fikk et justert resultat for videreført virksomhet på minus 0,32 dollar pr. aksje i andre kvartal 2021, mot et justert resultat på minus 0,37 dollar pr. aksje i samme kvartal året før.

Det går frem av selskapets kvartalsrapport.

Rapportert nettoresultat viser et tap på 22 millioner dollar i kvartalet, mot minus 19 året før. Omsetningen var 219 millioner dollar i kvartalet, mot 238 millioner i fjor, hvorav omsetningen i kontraktboring var 200 millioner dollar, mot 85 millioner samme periode for ett år siden.

Pr. 30. juni var selskapets ordrebok omtrent 1,5 milliarder dollar, hvorav rundt 1,2 milliarder dollar er assosiert med den flytende riggflåten og omtrent 358 millioner dollar til jackup-flåten. 464 millioner dollar av ordrereserven kan tilskrives den resterende perioden av 2021, heter det.

I markedsutsiktdelen av rapporten kommenterer konsernsjef Robert Eifler at selskapet vil fortsette å vise kapitaldisiplin i tiden fremover og opprettholde en sterk balanse.

– Vi ser frem til å returnere til en positiv fri kontantstrøm tidlig 2022, sier konsernsjefen.