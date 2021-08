STRAMMER SEG TIL: Transocean-sjef Jeremy Thigpen sa tirsdag at det kan oppstå et underskudd på varme rigger på britisk sokkel, noe som etter hvert kan gi muligheter for norske rigger. Avbildet er «Transocean Equinox», som er på kontrakt med Equinor til desember 2022. Foto: Transocean