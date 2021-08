Prysmian Powerlink har forlenget kontrakten for Solstad Offshore-skipet «Normand Pacific» med ett år.

Det kommer frem i en børsmelding fredag.

Skipet er et dykker- og konstruksjonsservice skip (CSV). Den nye kontrakten vil vare til 31. desember 2022, med mulighet for ytterliggere forlengelse med to år.

Prysmian har brukt skipet siden 2016.