Fredriksen-selskap i krisesamtaler

Etter flere uønskede hendelser terminerte Wintershall Dea i mai kontrakten med boreriggen «West Mira», som eies av John Fredriksen-kontrollerte Northern Ocean.

Forliket endret

Søndag kveld sendte Northern Ocean og Seadrill ut en felles børsmelding der det går frem at førstnevnte har signert en endret forliksavtale med Seadrill og dets datterselskaper.

Forliket lukker alle utestående krav mellom selskapene, og krever at Seadrill begynner å betale bareboat-leie for «West Bollsta» fra 10. august. Leiebetalingen er avhengig av godkjennelse fra en konkursdomstol i tråd med Seadrills Chapter 11-beskyttelse.

Problemriggen «West Mira» står uten kontrakt, og ligger på et verft nær Bergen.

Kassen snart tom

Northern Ocean skrev i rapporten for første kvartal at kassen var i ferd med å tømmes, og at selskapet derfor var avhengig av lån og/eller emisjon og/eller restrukturering for å finansiere sine arbeidskapitals-og gjeldsforpliktelser.

Det John Fredriksen-kontrollerte selskapet skriver nå at den generelle finansielle tilstanden fortsatt er under vurdering, og er i dialog med sine viktigste interessenter om flere alternativer for å håndtere den svært anstrengte likviditetssituasjonen.

Northern Ocean stiger 10,8 prosent til 9,00 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.