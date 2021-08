Reach Subsea-sjef fikk «veldig gode nyheter»

Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har gitt Sletta, Smedasundet og Karmsundet på Haugalandet i Rogaland offisiell status som nasjonalt testanlegg for fjernstyrte teknologier og ubemannede fartøy, går det frem av en børsmelding fra Reach Subsea.

– Dette er veldig gode nyheter for Reach Remote-prosjektet, sier Reach Subsea-sjef Jostein Alendal i en kommentar.

Reach Subsea er én av 19 medlemmer i den offentlig-private cluster-organisasjonen NCE Maritime CleanTech, som har ledet arbeidet med å etablere testanlegget.

Reach Remote-prosjektet utøves i samarbeid med Kongsberg Maritime AS and Massterly AS, med støtte fra Innovasjon Norge. Første fase er å lansere såkalte Unmanned Surface Vehicles (USV-er) for undersøkelser, inspeksjon og lette reparasjonsjobber.

Målet for Reach Subsea var å være i markedet med de to første USV-ene i 2022, og å sette opp en full portefølje av subsea-tjenester fra en lavutslipps, kostnadseffektiv fjernstyrt og autonom flåte innen 2025. Men grunnet globale tilbudskjedeforstyrrelser ventes de første USV-ene nå å lanseres i 2023.

Reach Subsea steg 0,7 prosent til 2,87 kroner på Oslo Børs tirsdag. På denne kursen er selskapet priset til 412 millioner kroner.