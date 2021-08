Dansk offshorerederi jakter nye eiere

Offshorerederiet Esvagt skal igjen være til salgs,skriver ShippingWatch son henviser til det danske næringslivsnettstedet Insidebusiness. Det skal være J.P Morgan og Deutsche Bank som har fått i oppdrag å selge rederiet på vegne av private equity-selskapene 3i Infrastructure og AMP Capital.

Håpet er, ifølge Insidebusiness, å få 6 milliarder danske kroner for selskapet partene betalte 4 milliarder for da de kjøpte det fra Maersk i 2015. Ifølge Insidebudsiness ventes salget å være i boks i løpet av de nese par månedene, i tillegg til europeiske Antin infrastructure partners skal de amerikanske private equity-aktørene Blackstone, Kohlberg Kravis Roberts & Co, ha vist interesse for selskapet.

Selskapet som ble opprettet i 1981 har hovedkontor i den danske byen Esbjerg.

Så sent som i mai hintet Esvagt-sjef Peter Lytzen om at et eierskifte kunne være på trappene, i et intervju med ShippingWatch.

«Nå har de eid oss siden 2015, og på et punkt vil de nok lete etter en fornuftig exit. Det er vurderinger jeg er sikker på at de har,» sa Lytzen til ShippingWatch, den gang nevnte han børsnotering, salg til andre private equity-aktører, direktesalg eller konsolidering med en annen industriaktør som muligheter videre.

Tregt i olje, satser på vind

I likhet med flere andre offshorerederier har Esvagt slitt med i et tregt oljemarked, i fjor endte selskapet med et tap 246 millioner danske kroner, hvorav 200 utgjorde nedskrivninger på EERV-skipene (Emergency Response Rescue Vessels) grunnet et svakt oljemarked under pandemien.

Selskapet har i dag en flåte bestående av over 40 fartøyer rettet mot både olje- og gassnæringen og havvind.

De senere årene har rederiet satset tungt mot offshorevind og har fått bygget flere serviceskip til havvindindustrien ved Havyard. Nylig plasserte rederiet også en ombyggingskontrakt for to supplyskip ved Ulstein Verft.

I mars i år gikk Esvagt inn i et joint venture med amerikanske Crowley, i håp om å få en fot innenfor det amerikanske havvindmarkedet. Som følge av Jones Act-reglene må partnerne bygge et nytt skip ved et amerikansk verft dersom de skulle få tilslag 'på en amerikansk kontrakt.