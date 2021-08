Shelf Drilling taper mer

Shelf Drilling hadde inntekter på 130,5 millioner dollar i andre kvartal, svakt opp fra foregående kvartal.

Resultatene følger imidlertid ikke samme utvikling.

Riggselskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 34 millioner, tilsvarende en margin på 26 prosent. Det er ned fra 46 millioner dollar i første kvartal.

På bunnlinjen satt Shelf Drilling igjen med et tap på rundt 23 millioner dollar, noe som er svakere enn både kvartalet før og tilsvarende kvartal i fjor.

– Som ventet falt EBITDA sekvensielt i andre kvartal som følge av at enkelte kontrakter er fullført i India og Midtøsten. Vi har også startet arbeidet med å ta to rigger som var suspendert i 2020 tilbake i arbeid i tredje kvartal og forbereder fire rigger for nye kontrakter med oppstart sent i 2021 og tidlig 2022, sier konsernsjef David Mullen i kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag.

Tror på bedring

Shelf Drilling venter imidlertid en bedring i 2022

Selskapet viser blant annet nettopp til oppstart av kontrakter og at etterspørselen etter olje og gass i andre halvår i år og 2022 antas å komme tilbake til nivåene før pandemien, blant annet som følge av den økte oljeprisen.

«Vi har sett en oppgang i kontraktsaktiviteten de seneste månedene, spesielt i India og Vest-Afrika, og vi venter høyere riggaktivitet i 2022, » skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Ordrebok på USD 1,6 mrd.

Shelf har inngått 13 nye kontrakter eller forlengelser av eksisterende kontrakter så langt i 2021.

Totalt har riggselskapet en ordrebok på 1,6 milliarder dollar for 28 til sammen rigger.

Riggselskapet har samtidig gjeld på 1,2 milliarder dollar det skal betjene. Ved utgangen av kvartalet var kontantbeholdningen på 286 millioner dollar.

– De stegene som er tatt siden begynnelsen av covid-19-pandemien har gitt kontinuitet i driften og bedre likviditetsposisjon, sier Mullen i rapporten.

Shelf Drilling har også kvittet seg med rigger. I april solgte det tre rigger, og ytterligere to er på vei ut i inneværende kvartal.

Shelf Drilling (Mill. USD) 2.kv/21 2.kv/20 Driftsinntekter 130,5 155,0 Driftsresultat 8,4 33,9 Resultat før skatt −18,2 11,0 Resultat etter skatt −22,6 8,1