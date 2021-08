Electromagnetic Geoservices har mottatt en positiv bekreftelse fra en av sine kunder, som betyr rundt 2,5 millioner dollar i inntekter nå i tredje kvartal.

Det tilsvarer 22,1 millioner kroner.

I juni opplyste EMGS om en rammekontrakt med en eksisterende kunde for lisensiering av multiklientsdata fra selskapets internasjonale bibliotek. Det er i forbindelse med denne at den aktuelle kunden har bekreftet at den nå vil lisensiere data til 2,5 millioner dollar.