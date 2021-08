Kontraktsdryss for subsea-selskap

Reach Subsea har inngått flere kontrakter som bringer antall prosjektdager opp i rundt 1.550 (tilsvarende rundt 2.200 ROV-dager), går det frem av en børsmelding.

1.250 av prosjektdagene skal utføres i 2021, resten neste år. Kontraktene dekker et vidt spekter av prosjekttyper på tvers av olje, gass og fornybart.

«Vår kalender indikerer nå en god utnyttelse i tredje kvartal til å bygge på for vintersesongen 2021/22», heter det.

Selskapet har videre inngått en intensjonsavtale for mobilisering av én ROV til et nytt subsea-fartøy, og venter at denne konverteres til en fast to-årig kontrakt «i nær fremtid». Kontrakten vil i så fall bidra med 750 prosjektdager.

Den aktuelle ROV-en (Remotely Operated Vehicle, red. anm.) var tidligere på Topaz Tiamat.

Juli-oppdatering

Reach Subsea har også lagt frem en juli-oppdatering som viser at selskapet solgte 250 ROV-dager i juli 2021, mot 298 i samme periode året før.

Antall tilgjengelige ROV-dager i perioden var 362, opp fra 300 i juli i fjor. Teknisk oppetid var uendret på 99 prosent.

Antall solgte offshore personelldager kom inn på 993, mot 2.149 i tilsvarende måned i 2020. Antall solgte fartøydager gikk fra 143 til 90.