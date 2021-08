DNO-jobb for Røkke/DOF

DOFSUB

KDS JV AS, et joint venture mellom DOF Subsea og Aker Solutions, har sikret seg en avviklingsjobb (decommissioning) for DNO på norsk kontinentalsokkel, går det frem av en børsmelding.

Kontrakten omfatter fjerning og avhending av subsea-intrastruktur og tilknyttet utstyr.

DOF Subsea vil engasjere Skandi Acergy til jobben, mens Aker Solutions vil bruke sitt Stord-anlegg for resirkulering.

Ingeniørarbeid vil starte umiddelbart, mens offshore-arbeidet er planlagt for første kvartal neste år – dog med muligheter for en tidligere start i fjerde kvartal 2021.