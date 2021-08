Beste første halvår noensinne

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.30

Undervannsentreprenøren Reach Subsea leverte nok et godt kvartalsvis resultat.

Selskapet hadde inntekter på 170 millioner, riktignok ned 22 prosent fra tilsvarende periode i fjor, men satt igjen med et resultat før skatt på 16 millioner kroner.

For årets føste seks måneder fikk Reach Subsea et driftsresultat på 30 millioner kroner, noe som er 60 prosent høyere enn i første halvår i fjor, og et resultat før skatt på 27 millioner.

Det er det sterkeste halvårsresultatet til selskapet noensinne, godt hjulpet av resultatet i årets første kvartal.

Reach Subsea opplevde god anbudsaktiviet i kvartalet og mener at det man ser i tredje kvartal lover godt for den kommende vintersesongen. Selskapet hadde en ordrebok på nærmere 253 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal.

Blant annet opplever Reach høy aktivitet i fornybarsegmentet, der over halvparten av prosjektdagene i første halvår kom fra kunder utenfor olje- og gassektoren.

- Vi annonserer det beste første halvår-resulatet i selskapets 13-årige historie, drevet av fortsatt høy fartøysutnyttelse og god prosjektgjennomføring, sier Reach-sjef Jostein Alendal i kvartalsrapporten.

- Vi opplever en positiv utvikling i våre markedssegmenter, med kontraktstildelinger fra betydelige kunder som BP, sier han videre.

Reach Subsea (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 169,8 217,1 Driftsresultat 17,8 29,0 Resultat før skatt 15,9 27,1 Resultat etter skatt 15,9 27,6