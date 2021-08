Northern Drilling-datter kansellerer kontrakt og truer med rettssak

West Aquila, som er et heleid datterselskap i Northern Drilling, har i dag, tirsdag, varslet Daewoo Shipbuilding og Marine Engineering om at det har kansellert videresalgskontrakten for 7. generasjon ultra dypvannsboret West Aquila på grunn av leveringsforsinkelse, samt avvisende kontraktsbrudd, ifølge en melding fra selskapet.

West Aquila har betalt forskudd på totalt 90 millioner dollar under kontrakten, og vil kreve refusjon av den betalte delen, pluss renter og skader. Hvis kravet er bestridt, vil selskapet søke en tildeling via voldgift i London i samsvar med bransjens standardprosedyrer og tidsfrister.