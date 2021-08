Seismikkmygg snudde skuta

Siden coronapandemien slo inn i mars i fjor har seismikkselskapet EMGS operert på sparebluss, og i fjor vår sa EMGS opp 90 prosent av staben. Nå ser omorganiseringen ut til å ha båret frukter.

Etter nesten et helt år i opplag har skipet «Atlantic Guardian» så langt i år fullført kampanjer i Mexico og Sørøst-Asia, og er nå på vei mot Utsirahøyden hvor det er ventet å starte opp på en forhåndsfinansiert multiklient-kampanje tidlig i fjerde i kvartal. I løpet av andre kvartal tilsvarte det en flåteutnyttelse på 31 prosent.

I løpet av andre kvartal omsatte EMGS for 9,4 millioner dollar, opp fra 7,5 millioner på samme tid i fjor. Brorparten av inntektene, 8 millioner dollar, kommer fra multiklientseismikk. Til sammenligning solgte EMGS multiklientseismikk for beskjedne 7,6 millioner dollar i løpet av hele fjoråret sett under ett.

Resultatet før skatt endte på 2,6 millioner dollar, opp fra et tap på 6,6 millioner i fjorårets andre kvartal.

Hittil i år har selskapet tapt 900.000 dollar før skatt, på samme tid i fjor var tapet på 16,2 millioner dollar.

De operasjonelle kostnadene var i andre kvartal på 4,9 millioner dollar, ned fra nærmere 10 millioner på samme tid i fjor.

– Det er ikke prosjektmarginer som har vært vårt problem, det har vært høye faste kostnader og lav utnyttelsesgrad, sier adm. direktør Bjørn Petter Lindhom om snuoperasjonen i en forhåndsinnspilt kvartalspresentasjon publisert sent onsdag kveld.

Da Oslo Børs åpnet torsdag morgen gjorde EMGS-kursen et byks fra start og var ved 10.30-tiden opp over 9 prosent til 1,60 kroner.

Electromagnetic Geoservices (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 9,4 7,5 Driftsresultat 3,6 -5,2 Resultat før skatt 2,6 -6,6 Resultat etter skatt 2,6 -6,6