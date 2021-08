Betydelig forbedring for Prosafe

Prosafe, som er i ferd med å gjennomføre en omfattende finansiell restrukturering, tjener fortsatt ikke penger, men det begynner å gå bedre.

I årets andre kvartal hadde boligriggselskapet inntekter på 50 millioner dollar, opp fra bare 4,5 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor .

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 18,1 millioner dollar, sammenlignet med en negativ EBITDA på 10 millioner i andre kvartal i fjor.

Prosafe (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 49,9 4,5 Driftsresultat 7,8 -20,7 Resultat før skatt -10,9 -40,9 Resultat etter skatt -11,2 -41,9

Flåteutnyttelsen er betydelig forbedret og var på 65,8 prosent, opp fra 6,5 prosent for et år siden. Selskapet hadde fem boligrigger i drift, én i opplag og én ble solgt i kvartalet.

- Første halvår karakteriseres ved høy aktivitet, med fem av syv rigger i drift, og vi er tilfredse med å se at dette reflekteres i både bedre finansielle resultater og i bedre helse og sikkerhet (HSE), sier konsernsjef Jesper Kragh Andresen i kvartalsrapporten.

Kontantstrømmen fra driften var likevel negativ med 22 millioner dollar, og selskapet bokførte et tap på 11 millioner dollar før skatt.

Boligriggselskapet opplyser i sin kvartalsrapport at det har en likviditetsreserve på 120 millioner dollar.

I JOBB: Safe Boreas er på kontrakt på britisk sokkel. Foto: Prosafe

«På kort sikt er aktivitetsnivået relativt høyt. Slik det ser ut i markedet nå, er det gode utsikter for brukbar aktivitet også i 2022», skriver Prosafe om markedsutsiktene i kvartalsrapporten.

Gjeld blir til egenkapital

Prosafe, som har en gjeld på 1,4 milliarder dollar og negativ egenkapital på over 1 milliard, har i lang tid jobbet med å få på plass en restruktureringsløsning.

I juni la selskapet frem et forslag til løsning som blant annet innebærer at gjeld for rundt 1,1 milliarder dollar, eller 9,16 milliarder kroner, gjøres om til egenkapital.

Ifølge forslaget vil Prosafe etter restruktureringen sitte igjen med en gjeld på rundt 2,86 milliarder kroner med forfall i desember 2025. De årlige rentekostnadene vil være på rundt 9 millioner dollar, og selskapet vil ikke ha faste avdrag på gjelden men skal betale ned basert på inntjeningen.

Etter restruktureringen vil dagens aksjonærer og de som eier konvertible obligasjoner sitte igjen med til sammen rundt 1 prosent av aksjene i Prosafe, ifølge forslaget, mens kreditorene vil sitte med en eierandel på 99 prosent.

Prosafe har foreløpig hatt god støtte fra kreditorene til restruktureringsforslaget, og selskapet venter full tilslutning.

Løsningen vil bli implementert før utgangen av året, ifølge selskapet.

- Da vil vi være mye bedre posisjonert til å skape verdier etter hvert som muligheter oppstår, sier Andresen.