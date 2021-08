Seadrill tapte 5,5 mrd. i første halvår

Riggselskapet peker videre på at flere oljeselskaper nylig har økt sine investeringer og at dette har hatt en positiv innvikning på markedet for rigger som borer på grunt vann.

«Forholdene er fortsatt vanskelig for riggene som borer i værharde områder (harsh environment). Utnyttelsen av de flytende riggene i denne flåten falt til 75 prosent mot slutten av perioden, hovedsakelig som følge av at rigger gikk av kontrakt og mangel på ny etterspørsel», skriver Seadrill i kvartalsrapporten.

I en oppdatering sendt til konkursretten i Texas onsdag, har Seadrill endret noen av sine finansielle prognoser for årene frem til 2026. Blant annet økes inntektsestimatet for 2022 fra 815 til 912 millioner dollar. Det ventes positive tall på bunnlinjen fra og med 2023.

Den totale gjelden estimeres å holde seg rundt 1,3 milliarder dollar frem til selskapet venter å ta et nedbetalingsjafs i 2026.

Ommfattende restruktureringsprosess

Seadrill jobber med en omfattende restrukturering av balansen og går gjennom en såkalt Chapter 11-prosess i USA, der selskapet har fått beskyttelse mot at noen kan slå det konkurs i mellomtiden.

På bordet ligger det et forslag til løsning som Seadrill nå forhandler med banker, obligasjonseiere og andre interessenter.

Forslaget innebærer at gjelden reduseres med rundt 5 milliarder dollar – tilsvarende 45 milliarder kroner – og at det hentes 350 millioner dollar i ny kapital. Seadrill opplyste i en børsmelding i slutten av juli at planen har støtte fra nær 60 prosent av långiverne.

Selskapet vil da sitte igjen med 750 millioner dollar i gjeld.

Kreditorene tar styringen

Etter restruktureringen er det kreditorene som blir de klart dominerende eierne i selskapet ved at de konverterer gjeld til egenkapital.

John Fredriksens Hemen Holding har forpliktet seg til å stille opp med et usikret obligasjonslån på 50 millioner dollar, som på nærmere angitte betingelser skal kunne omgjøres til 5 prosent av egenkapitalen.Enkelte av bankene har samtidig signalisert at de ønsker å selge sine andeler til Fredriksen, noe som åpner for at han kan ende opp med en større eierandel.

Dagens aksjonærer vil bare beholde 0,25 prosent av eierskapet.

Ved børsslutt torsdag var Seadrill priset til 228 millioner kroner. Basert på utvanningen som vil skje av dagens aksjonærer, tilsvarer det en verdsettelse av selskapet på 100 prosent-basis på over 90 milliarder kroner, noe som er en urealistisk verdi av selskapet i dag.

Senest i april opererte Seadrill selv med en anslått markedsverdi av rigger, kontrakter og kontanter på 1,7 milliarder dollar, eller rundt 15 milliarder kroner.

Vil ikke selge rigger

Enkelte av fondene som har kjøpt opp bankgjeld i Seadrill har presset på for å selge unna noen av riggene, og flere riggselskaper skal også ha siklet på noen av riggene, deriblant Noble og Dolphin Drilling. Sistnevnte eies at et av fondene som eier Seadrill-gjeld.

Seadrill selv har selv motsatt seg å selge ut rigger, og John Fredriksens nære medarbeider på riggsiden, Gunnar Winther Eliassen, sa til Finansavisen for noen uker siden at planen som foreligger gjør et salg av rigger mye mindre sannsynlig.