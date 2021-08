Slutt for 22 år gammelt skip – sendes til grønn gjenvinning

Solstad Offshore har solgt ankerhåndteringsfartøyet (AHTS) «Sea Panther» til gjenvinning, opplyser rederiet fredag. Salget ble utført via det heleide datterselskapet Solstad Rederi.

AHTS-en ble bygget i 1999.

Levering har funnet sted i dag, fredag 20. august.

Solstad Offshore legger til at grønn resirkulering vurderes for flere av rederiets fartøyer, og presiserer at gjenvinningen finner sted ved europeiske verft med høye standarder.

Salget av «Sea Panther» gir en uvesentlig regnskapseffekt i tredje kvartal, ifølge rederiet.

Solstad Offshore offentliggjør regnskapet for andre kvartal tirsdag 24. august, og presenterer det dagen etter.