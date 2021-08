Fra nærmere 250 mill. dollar i underskudd til over 100 mill. i overskudd

I andre kvartal fortsatte BW Offshore å gjøre betydelige fremskritt i dual-track-strategien for å utvikle kjernen i FPSO-virksomheten, og for å forbedre mulighetene i en energiovergang ved å utvikle ulike forretningsområder.

Omsetningen for første halvår endte på 426,7 millioner dollar, noe lavere sammenlignet med fjoråret, som endte på 468,7 millioner dollar. EBITDA i andre kvartal var på 91,1 millioner dollar, en reduksjon fra 110,8 millioner i første kvartal, som hovedsakelig skyldes engangskostnader knyttet til opplegget av Cidade de São Vicente og utseilingen av Umuroa fra New Zealand.

For første halvår endte EBITDA på 201,9 millioner dollar, mot 246,1 millioner i samme periode i fjor.

Resultatmessig leverte selskapet et resultat før skatt på 103,1 millioner dollar, mot et underskudd i første halvår i 2020 på 243,9 millioner.

BW Offshore Limited En av verdens største eiere av flytende oljeproduksjons- og lagringsskip (FPSO/FSO) med en flåte på 14 skip.

I mars vant selskapet en kontrakt på hele 38 milliarder kroner for leveranse og drift av et flytende produksjonsskip til et gassprosjekt utenfor Australia.

Har også bygget opp BW Energy, som utvikler oljefelt i Afrika. BW Energy er nå skilt ut som eget selskap og børsnotert. BW Offshore eier 38,8 prosent.

Satser i tillegg på markedet for havvind gjennom BW Ideol, som også er børsnotert som eget selskap.

Ble notert på Oslo Børs i 2006. Kontrolleres av den Hong Kong-baserte forretningsmannen Helmut Sohmen, som eier nær 50 prosent av aksjene.





I løpet av andre kvartal sikret BW Offshore også viktige utstyrspakker og arbeid relatert til Barossa FPSO-skrog, fortøyning og toppside-fabrikasjon. Prosjektet gjennomføres etter planen, ifølge en børsmelding.

«2021 er et strategisk viktig år for BW Offshore. Vi er veldig fornøyd med fremdriften i Barossa-prosjektet og vi sikrer kontrakter, til tross for det utfordrende råvaremarkedet», sier Marco Beenen, adm. direktør i BW Offshore, i meldingen.

Styret har vedtatt et utbytte på 0,035 dollar pr. aksje og aksjene vil handles uten utbytte fra 31. august 2021.

Les hele kvartalsrapporten her.