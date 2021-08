Marginer og ordrebok eser ut

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Magseis Fairfield landet i andre kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 14,3 millioner dollar, et markant oppsving fra 9,9 millioner dollar i samme periode i fjor og ikke minst fra 0,9 millioner dollar i kvartalet før.

Ordreboken ved utgangen av andre kvartal var 230 millioner dollar, og har økt ytterligere til 339 millioner dollar med kontraktstildelinger for tredje kvartal. 178 millioner dollar av dette skal leveres i 2021.

– Andre kvartal ble et godt kvartal for oss, med kapasitetsutnyttelse og marginer som styrker seg fra kvartalet før. Nye kontrakter etter utgangen av kvartalet har løftet ordreboken vår betydelig og forbedret visibiliteten på kort sikt, sier toppsjef Carel Hooijkaas i en kommentar.

Utsiktene for OBN-markedet (ocean bottom node) fortsetter ifølge selskapet å peke mot tosifret vekst for avgrensnings- (appraisal) og utviklingsprosjekter, samt énsifret vekst for produksjonsprosjekter fra 2021 og ut 2025.

TGS-samarbeid

Samtidig med kvartalsrapporten opplyser det heleide datterselskapet Magseis Renewables om to nye pilotprosjekter for karbonfangst og -lagring, samt offshore vind i samarbeid med TGS.

Selskapet vil i begge prosjektene benytte høyresolusjons 3D-seismikkinnhenting. Det første finner sted ved et karbonlagringssted i Norge, det andre i Danmark over en havvindspark med kjente utfordringer på havbunnen.

Innhentingen vil ferdigstilles før slutten av tredje kvartal, med endelige data tilgjengelig for lesning og workshops før slutten av 2021.

Magseis Fairfield (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 58,8 44,7 Driftsresultat (1,3) (2,9) Resultat før skatt (1,5) (2,7) Resultat etter skatt (1,9) (2,9)