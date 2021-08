Venter nesten dobling for Lieungh

Når Odfjell Drilling legger frem resultatene for andre kvartal på torsdag, er det ventet at konsernsjef Simen Lieungh vil presentere et driftsresultat på 32 millioner dollar – drøye 280 millioner kroner. Det vil i så fall være en vekst på nesten 80 prosent fra samme periode i fjor, da Odfjell Drilling fikk et driftsresultat på 18 millioner dollar.

Det viser estimater TDN Direkt har hentet inn fra Infront fra analytikere i Arctic Securities, Danske Bank Markets, Fearnley Securities og Kepler Cheuvreux.

Det er ventet at ebitda vil lande på 77 millioner dollar. Det vil i så fall være en nedgang fra 81 millioner dollar i samme periode i fjor. Mens driftsinntektene forventer analytikerne vil øke fra 167 millioner i andre kvartal 2020 til 194 millioner dollar i år.

Ifølge TDN Direkt har tre av analytikerne kjøpsanbefaling på Odfjell Drilling, mens den fjerde ikke har noen anbefaling. I gjennomsnitt får oljeserviceselskapet et kursmål på 28 kroner pr. aksje – da varierer det fra 27 til 29 kroner.

Kvartalstallfremførelsen blir for så vidt finansdirektør Atle Sæbø sin siste. Sæbø slutter i jobben etter 28 år i selskapet. Jone Torstensen, dagens stabssjef, tar over som finansdirektør i en overgangsperiode.