Fredriksen under 20 prosent i Seadrill

John Fredriksens private selskap Hemen Holding har solgt ytterligere 85.000 aksjer i riggselskapet Seadrill.

Etter salget sitter Fredriksen-selskapet med drøyt 20 millioner Seadrill-aksjer, tilsvarende like i underkant av 20 prosent.

For en knapp måned solgte Hemen Holding 100.000 aksjer i Seadrill og reduserte da eierandelen til like under 25 prosent.

Blir vannet nesten helt ut

Seadrill jobber med en omfattende restrukturering av balansen og har fått konkursbeskyttelse i USA.

På bordet ligger det et forslag til løsning som Seadrill nå forhandler med banker, obligasjonseiere og andre interessenter om. Den innebærer at dagens aksjonærer raderes nesten helt ut.

Aksjonærene ligger an til bare å få 0,25 prosent av eierskapet i "nye" Seadrill, mens bankene vil sitte med 83 prosent etter at de konverterer gjeld til egenkapital.

Samtidig er dagens verdsettelse av Seadrill urealistisk. Tirsdag ettermiddag var selskapet priset til rundt 220 millioner kroner på Oslo Børs. Basert på utvanningen av dagens aksjonærer, tilsvarer det en verdsettelse av selskapet på 100 prosent-basis på rundt 90 milliarder kroner.

Senest i april opererte Seadrill selv med en anslått markedsverdi av rigger, kontrakter og kontanter på 1,7 milliarder dollar, eller rundt 15 milliarder kroner.

Fredriksen er med videre

I forslaget til restrukturering av Seadrill blir John Fredriksen med videre som aksjonær i det "nye" selskapet.

Hemen Holding har forpliktet seg til å stille opp med et usikret obligasjonslån på 50 millioner dollar i restruktureringen, som på nærmere angitte betingelser skal kunne omgjøres til 5 prosent av egenkapitalen i det nye selskapet.

Enkelte av bankene har samtidig signalisert at de ønsker å selge sine andeler til Fredriksen, noe som gjør at han kan øke eierandelen sin ytterligere.

I forslaget til restrukturering vil Seadrill få redusert sin gjeld med til sammen 45 milliarder kroner.