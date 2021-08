Nedjusterer BW Offshore etter å ha snudd minus til pluss

BW Offshore la frem tallene for andre kvartal tirsdag morgen. Der kunne de vise til blant annet til et overskudd på 103 millioner dollar, mot minus 244 millioner dollar samme periode i fjor.

Likevel faller aksjen på Oslo Børs i etterkant, og nå har også Danske Bank nedjustert kursmålet sitt for oljeserviceselskapet. Danskene setter ned kursmålet med 10 kroner – 22 prosent – til 46 kroner pr. aksje.

Høyere kostnader

Ifølge TDN Direkt er det blant annet høyere FPSO-kostnader og at det fremover vil være økt sannsynlighet for at arbeidskapital vil stramme inn likviditeten til selskapet som bakgrunnen for endringene fra meglerhuset. Det skal også være en viss konstruksjonsrisiko i forbindelse med Barossa-prosjektet som gjør at danskene senker kursmålet.

Ebitda for andre kvartal var ifølge analysen til Danske Bank mellom 13 og 15 prosent lavere enn forventet på grunn av høyere kostnader, en trend meglerhuset tror vil bli med inn i andre halvår.

– Denne aksjehistorien blir stadig mer utfordrende, og utbytteutbetalinger ventes flate frem til Barossa er operasjonell i 2025. (...) Vi ser mer verdi i andre E&P- og oljeserviceselskaper vi dekker, skriver danskene i analysen.

Men meglerhuset mener likevel det er en oppside i NAV-flåten, noe som forsvarer en kjøpsanbefaling på selskapet, skriver TDN Direkt.

BW Offshore ble tirsdag ettermiddag handlet for 29,32 kroner pr. aksje.