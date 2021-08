Både topplinjen og bunnlinjen bedret seg for Odfjell Drilling i andre kvartal som følge av høyere inntekter fra selskapets borerigger.

Av totale inntekter på 233 millioner dollar, fikk riggselskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 85 millioner dollar og et driftsresultat etter nedskrivninger på 39 millioner i kvartalet.

Blant analytikerne var det i gjennomsnitt ventet at Odfjell Drilling ville få en EBITDA på 77 millioner dollar og et driftsresultat på 32 millioner, ifølge estimater som TDN Direkt har hentet inn fra Infront.

Odfjell Drilling er også tilbake i pluss, etter å ha tapt penger i første kvartal. I andre kvartal satt selskapet igjen med 27 millioner dollar på bunnlinjen.

Norsk sokkel i balanse

Odfjell Drilling peker på at den generelle situasjonen for offshore-industrien globalt er utfordrende, med et betydelig tilbudsoverskudd.

I de værharde områdene (harsh environment) som Odfjell Drilling opererer i, som norsk sokkel, mener riggselskapet at utsiktene er gode og i balanse.

Selskapet mener samtidig at det drar fordeler av en moderne riggflåte og strategisk viktige rammeavtaler med store oljeselskaper.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 1,4 milliader dollar, og inkludert opsjoner var den på 2,4 milliarder.

Odfjell Drilling er også i en god finansiell stilling med en egenkapital på 1,2 milliarder dollar, tilsvarende en egenkapitalandel på 49 prosent. Selskapet har en netto rentebærende gjeld på 986 millioner dollar.

Odfjell Drilling (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 233,1 166,5 Driftsresultat 39,5 18,5 Resultat før skatt 28,5 -5,4 Resultat etter skatt 26,9 -6,3