Inntektene halvert for Northern Ocean

Northern Ocean måtte se både inntekter og resultater falle kraftig i andre kvartal.

Det John Fredriksen-dominerte riggselskapet fikk terminert kontrakten for den ene av sine to rigger, West Mira, i mai i år etter flere uønskede hendelser og driftsstans. Riggen var leid inn av Wintershall Dea og driftet av Seadrill.

Termineringen bidro til at inntektene falt til 12,5 millioner dollar i årets andre kvartal - en halvering fra samme periode i fjor.

Det ga også et kraftig negativt driftsresultat og et negativt resultat før skatt på 28 millioner dollar.

West Mira ligger for tiden til kai utenfor Bergen og venter på nye oppdrag.

Går tom for penger

Northern Ocean er også i ferd med å tømme kassen.

Da selskapet la frem sin kvartalsrapport for første kvartal for tre måneder siden, opplyste det at likviditeten begynte å bli tynn og at det var avhengig av lån, tilførsel av egenkapital eller en restrukturering av den kortsiktige gjelden.

Situasjonen har ikke endret seg. Selskapet mener dette skaper «betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift».

Northern Ocean har foreløpig fått unntak fra lånevilkårene til 3. september.

Har oppside i krav

Søsterselskapet Northern Drilling - også dét dominert av John Fredriksen - la også frem sine resultater for andre kvartal fredag.

Selskapet har imidlertid ikke fått levert rigger ennå og har derfor ingen drift og begrenset med inntekter.

Tidligere i år valgte selskapet å kansellere leveringen av det ene av de to avanserte boreskipene som ligger ved det sør-koreanske verftet Daewoo Shipbuilding - West Aquila. Kanselleringen ble forklart med leveringsforsinkelse og kontraktsbrudd.

I stedet har Northern Drilling krevd å få refundert 90 millioner dollar, eller nærmere 800 millioner kroner, som allerede er betalt inn på boreskipet.

Selskapet har ikke sagt noe om det er aktuelt å terminere kontrakten for det gjenværende boreskipet - West Libra - men opplyser i kvartalsrapporten at det har tro på dypvannsmarkedet på lang sikt og at det vurdere ulike muligheter for nybygget.

KJØPSKONTRAKT TERMINERT: Northern Drilling ønsker ikke levering av ultradypvannsboreskipet West Aquila, som opprinnelig ble bestilt av Seadrill. Foto: NORTHERN DRILLING

«Dypvannsaktiviteten beynner å vise oppgang, der nye eller tidligere uttsatte prosjekter diskuteres igjen. Dagratene begynner å passere 300.000 dollar pr. dag, men fortsatt på kortere og brønnbaserte kontrakter enn på lange kontrakter som kan forsvare finansieringen av et nybygg,» skriver selskapet i rapporten.

Northern Ocean (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 12,5 24,8 Driftsresultat -22,7 -2,4 Resultat før skatt -28,1 -5,8 Resultat etter skatt -25,2 -5,8

Northern Ocean Riggselskap som opererer de to halvt nesenkbare boreriggene West Mira og West Bollsta.

Største aksjonær er John Fredriksen.

Northern Drilling (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat -1,1 -1,3 Resultat før skatt -1,1 -1,3 Resultat etter skatt -1,1 -1,3