Fortsatt kontraktstørke

Tungtransportrederiet OHT omsatte i andre kvartal for 17,8 millioner dollar, ned fra 22,5 millioner på samme tid i fjor. Til sammenligning hadde selskapet inntekter på 11,7 millioner i første kvartal.

Resultatet før skatt endte på et på et tap på 147.000 dollar, mot et overskudd på 6,4 millioner dollar på samme tid i fjor. I første kvartalet tapte rederiet 4,6 millioner dollar.

I løpet av kvartalet oppnådde selskapet en gjennomsnittlig time charter-rate på 22.300 dollar pr. dag, opp fra 17.600 i foregående kvartal. Flåteutnyttelsen var på 93 prosent.

Da selskapet la frem resultatene for første kvartal innrømmet adm. direktør Torgeir Ramstad at de hadde vært for optimistiske med hensyn til timingen for tildeling av nye kontrakter innen offshorevind. Ei heller i andre kvartal er noen av havvindkontraktene OHT har levert anbud på blitt tildelt.

– Det er frustrerende for oss alle at det tar så lang tid, men slik er det på dette forretningsområdet, sa adm. direktør Torgeir Ramstad under kvartalspresentasjonen fredag morgen.

Han peker på at det vil oppstå flaskehalser i offshorevindmarkedet i 2024/2025.

Tidligere i sommer ble det kjent at OHT skal fusjonere med Subsea 7s fornybardivisjon og bli til Seaway 7. Etter planen skal det sammenslåtte selskapet lanseres 1. oktober. Denne prosessen skal være i rute.

Selskapet har for tiden to nybygg under bygging i Kina, og Ramstad sier fremdriften for «Alfa Lift» er under bygging tilfredsstillende. Til tross for at det har vært noen forsinkelser står verftet ved at skipet leveres innen utgangen av året.

– Men vi er forberedt på at det kan bli litt forsinket. Skipet vil uansett bli liggende ved verftet i første kvartal for litt installasjonsarbeid etter at skipet er formelt overlevert, sa Ramstad.

Utover de to skipene som er underveis har OHT opsjon på ytterligere ett skip. Selskapet har tidligere sagt at det ikke vil erklære den før det første installasjonsskipet «Vind1» er på kontrakt.

– Dette vil vi foreløpig stå fast ved, men den nye ledergruppen i Seaway 7 vil vurdere mulighetene nøye, sa Ramstad.

Hittil i år er OHT-aksjen opp 5,35 prosent. I 11.30-tiden fredag sto kursen i 11,90 kroner, ned 2,13 prosent for dagen.

OHT (Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 17,8 22,5 Driftsresultat -0,2 6,5 Resultat før skatt -0,1 6,5 Resultat etter skatt -0,1 6,5