Prosafe opplyser at de mottatt formell støtte fra om lag 98,2 prosent av fasilitetene på 1,3 milliarder dollar og 144 millioner dollar rundt en restrukturering. Det har dermed søkt rekonstruksjon under den midlertidige loven om konkursbeskyttelse i Norge i dag, ifølge en melding fra selskapet.

Aksjen bykser opp 23,67 prosent, til 1,35 kroner, etter nyheten.

Videre skriver selskapet at de har søkt norsk restrukturering, og venter å kunne gjennomføre transaksjonen før 31. januar 2022. Prosafe skriver i meldingen at målet er å fortsette som normalt i løpet av restruktureringen.

Prosafe og Prosafe Rigs vil komme med flere kunngjøringer når det er «vesentlig utvikling i den økonomiske prosessen», fremgår det også av meldingen.

Prosafe Verdens største eier og operatør av boligrigger.

Grunnlagt og notert på Oslo Børs i 1997 etter å ha blitt utskilt fra Transocean.

Har hovedkontor i Stavanger.

Adm. dir. er Jesper Kragh Andresen, styreleder er Glen Ole Rødland.

Største aksjonær er det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet HitecVision gjennom selskapet North Sea Strategic Investments.

Langsiktig løsning

Boligriggselskapet, som har en gjeld på 1,4 milliarder dollar og negativ egenkapital på over 1 milliard, har i lang tid jobbet med å få på plass en restruktureringsløsning.

I juni la selskapet frem et forslag til løsning som blant annet innebar at gjeld for rundt 1,1 milliarder dollar, eller 9,16 milliarder kroner, skulle gjøres om til egenkapital.

Utifra forslaget ville Prosafe etter restruktureringen sitte igjen med en gjeld på rundt 2,86 milliarder kroner med forfall i desember 2025. De årlige rentekostnadene vil være på rundt 9 millioner dollar, og selskapet vil ikke ha faste avdrag på gjelden men skal betale ned basert på inntjeningen.

Under kvartalspresentasjonen i midten av august mente selskapet at løsningen ville bli implementert før utgangen av året, men datoen er nå satt til 31. januar 2022.