Oljeserviceselskap sikrer kontrakter med to nye fornybar-kunder

Oljeserviceselskapet Reach Subsea er blitt tildelt kontrakter med to nye kunder i fornybarsektoren, samt en avlysing i henhold til en av rammeavtalene med en internasjonal klient, ifølge en melding fra selskapet.

Avtalene omfatter cirka 70 prosjektdager for utførelse i 2021.

Prosjektene involverer både IMR og konstruksjonsstøtte i i flere regioner, og vil bli utført av Stril Explorer i samarbeid med MMT, Olympic Artemis og et fartøy fra en tredjepart. Omtrent to tredjedeler av de tildelte dagene er i markedet for fornybar energi.

Reach Subsea Leverandør av undervannstjenester til olje- og gassindustrien.

Etablert i 2008 av blant andre Kåre Johannes Lie.

Eier ikke subseaskip selv, men leier inn ved behov for å utføre arbeid med blant annet fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV).

Sammen med andre nylige kontraktstildelinger indikerer kalenderen til Reach Subsea god utnyttelse for resten av året. Selskapet har rundt 1.700 prosjektdager (tilsvarer omtrent 2.500 ROV-dager), hvorav cirka 1.400 prosjektdager (2.000 ROV-dager) er for utførelse i 2021. Resten er for utførelse neste år, ifølge meldingen.