Dof-ledelsen advarer sinte småaksjonærer

Det Helge Møgster-dominerte offshorerederiet Dof har i lengre tid jobbet med å få på plass en restruktureringsavtale med banker og obligasjonseiere for gjeld på til sammen 18 milliarder kroner. Foreløpig har selskapet en stillstandsavtale med de sikrede långiverne ut september.

Imidlertid har flere småaksjonærer begynt å miste tålmodigheten, og 28. august ble gruppen ved navn «Dof minoritetsgruppe» etablert. Mandag morgen ble det flagget at gruppen representerte 20 prosent av de utestående aksjene.

Målet deres er å oppnå en tredjedels oppslutning og dermed negativ kontroll som åpner for å blokkere løsninger gruppen ikke finner hensiktsmessig.

Fredag skrev gruppen på bloggen at et restruktureringsforslag som innebærer stor gjeldskonvertering vil gjøre «kreditorer, gribbeinvestorer og fond til store eiere».

Ledelsen svarer

Onsdag slår Dof-ledelsen tilbake og sier i en børsmelding at selskapet må ha en robust langsiktig finansieringsløsning for at konsernet skal klare å fortsette driften, men at i mellomtiden er konsernet avhengig av stillstandavtaler med kreditorene.

Ifølge ledelsen er det å forvente at en slik type avtale, når selskapets økonomi er som den er, vil kreve konvertering av gjeld til egenkapital, noe som vil betydelig vanne ut de nåværende aksjonærene.

«Det er ingen markedsutvikling eller endringer i utsiktene til konsernet som rettferdiggjør en annen konklusjon, og aksjonærene oppfordres til å ta hensyn til dette når de vurderer alternativer», skriver ledelsen.



Videre forsikrer DOF-ledelsen om at de ikke er snakk om noe pengeinnsprøyting eller noe slags form for urettferdig behandling av selskapets aksjonærer. Samtalene med kreditorene skal være komplekse, men konstruktive. Men selskapet har likevel ikke noen garanti for at de vil komme til enighet med kreditorene.