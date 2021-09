Fearnley Securities om motvind og skuffelser – kapper kursmål

Fearnley Securities nedjusterer ifølge en analyse sitt kursmål på seismikkselskapet TGS til 75 fra 90 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Analytikerne gjentar en salgsanbefaling på aksjen, som har falt 12 prosent på Oslo Børs den seneste måneden.

Ifølge meglerhuset ventes det at TGS' tall vil fortsette å vise åpenbar motvind i seismikksektoren, spesielt innen multiklient, og trekker ifølge nyhetsbyrået frem at skuffelser rundt nylige lisensrunder legges til dette synet.

«Mens lisensrundene i Mexicogulfen er tilbake på agendaen for 2021, impliserer konsensustall en oppgang på 80 prosent i salg for andre halvdel av 2021 mot første halvdel av 2021, noe vi tror er for optimistisk», heter det fra Fearnley Securities.

Analytikerne legger til at de venter nedjustering av salgskonsensus, og reduserer deres salgsestimater for 2022-2023 med syv prosent, ettersom de har et dempet syn rundt et eventuelt skarpt oppsving i seismikk for 2022 og 2023.

Sa opp

16. august gikk det frem at Fredrik Amundsen hadde sagt opp stillingen som finansdirektør i TGS. Selskapet utnevnte Sven Børre Larsen som midlertidig finansdirektør umiddelbart.

Larsen hadde stillingen som finansdirektør fra 2015 til 2019.

Ryker ut

Oslo Børs har revidert utvalget i hovedindeksen. Fra etter stengetid 17. september inkluderes flere selskap, mens TGS er blant selskapene som går ut.