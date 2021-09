Kjendistungt riggselskap: – Vi kan være klare til å bore på kort varsel

Deep Value Driller, som i mai ble notert på Euronext Growth, hadde ingen inntekter, og satt igjen med en EBITDA på minus 4,5 millioner dollar i første halvår.

Bak Deep Value Driller står en gruppe investorer som i begynnelsen av mars sikret seg boreskipet «Bolette Dolphin» på brannsalg for 65 millioner dollar; en brøkdel av nyprisen.

Tidligere Borr Drilling-sjef Svend Anton Maier er sjef for selskapet, mens Einar J. Greve er styreleder i styret som også består av Gunnar Hvammen og Espen Westeren.

Greve kommenterer i rapporten at etter at selskapet tok over riggen i mars i år er det observert økende utnyttelse og høyere rater i markedet, og styret har tro på at denne trenden vil fortsette.

– Etter å ha brukt mye tid og krefter med ledelsen og sentrale leverandører for å for å få ned risikoen ved en aktivering av fartøyet ved systematiske inspeksjoner, tror vi at tidslinjen og aktiveringskostnadene er under kontroll og at vi kan være klare til å bore på kort varsel, sier styrelederen.

Kjendistungt

Investorene som deltok i Deep Value Driller-emisjonen som fant sted tidligere i år var blant andre Rasmussen-gruppen, Torstein Tvenge, Frederik Halvorsen, Herman Flinder, Sundt, Øystein Stray Spetalen, Kristian Lundkvist, Ketil Skorstad, Edvin Austbø, Reidar Fougner, Eigil Spetalen, Thor Hushovd, Aksel Lund Svindal, Haakon Sæter, Arne Fredly og Tore Sviland.

I slutten av mars solgte Øystein Stray Spetalen hele sin beholdning.