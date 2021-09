Subsea 7 sikrer seg ny kontrakt

Subsea 7 er tildelt en kontakt av Aker BP for front-end engineering and design (FEED) for NOA Fulla-prosjektet.

Verdipotensialet for en potensiell etterfølgende EPCI-kontrakt defineres som «substantial», som tilsvarer en verdi på 150-300 millioner dollar for Subsea 7, opplyses det i en melding fra selskapet onsdag.

FEED-tildelingen er inkludert i Subsea 7s ordrereserve for tredje kvartal 2021, og en EPCI-kontrakt vil eventuelt inkluderes i ordrereserven ved endelig investeringsbeslutning.