Røkke-selskap lander tre nye kontrakter

Aker Solutions har blitt tildelt tre front-end engineering and design (FEED)-kontrakter fra Aker BP for NOA Fulla-utviklingen, opplyses det i en børsmelding.

Dette inkluderer en kontrakt for NOA PDQ-plattformen, en kontrakt for den normalt ubemannede Frøy-plattformen, i tillegg til en subsea FEED-kontrakt for NOA Fulla-feltutviklingen. For plattform-kontraktene anslår Aker Solutions at de har potensielt representerer en verdi på mer enn 10 milliarder kroner, avhengig av endelig investeringsbeslutning. Subsea FEED-kontrakten har potensiell verdi "very large", noe Aker Solutions beskriver som i område 2-3 milliarder kroner.

Arbeidet på FEED-kontraktene begynner umiddelbart og med planlagt ferdigstillelse ved slutten av tredje kvartal 2022.

– Vi ser frem til å jobbe sammen med Aker BP og våre alliansepartnere på denne betydelige feltutviklingen, samt modne prosjektet mot endelig investeringsbeslutning. Dette store prosjektet vil sannsynligvis ha betydelig positive effekter på sysselsetting i vår drift i Norge og viser viktigheten av våre sterke front-end kapabiliteter, sier direktør Sturla Magnus i Aker Solutions.

700 mill.

Samtidig melder Aker BP at FEED-kontraktene tildelt til alliansepartnerne for NOA Fulla har en verdi på nærmere 700 millioner kroner.

Aker BP og lisenspartnere Equinor og LOTOS har nå tatt en beslutning om videreføring av konseptet for NOA Fulla. Feltutviklingen blir det største prosjektet for Aker BP noensinne.

– Vi har passert en svært viktig milepæl for utviklingen av NOA Fulla. Dette er de første store kontraktene som tildeles i feltutviklingen. Nå går vi i gang med ytterligere detaljering av plattformer, produksjonssystem og rør på havbunnen. Vi jobber også fram en løsning for kraft fra land som legger til rette for minimale klimagassutslipp fra driften av feltet. Dette er bare starten av en feltutvikling som vil ha stor betydning for aktiviteten i norsk leverandørindustri, sier direktør for utviklingen av NOAKA-området, Lars Høier i Aker BP.