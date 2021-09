TGS: Lovende potensiale for 2022

Seismikkselskapet TGS mener det er for tidlig å konkludere rundt utsiktene for 2022, men mener også at det er lovende potensial.

Det fremgår av presentasjonsmaterialet til TGS i forbindelse med deres presentasjon under Pareto sin energikonferanse onsdag.

Av tegn som tyder på lovende potensial trekker TGS frem høyere oljepris samt lavere andel av forpliktelser til pengebruk for opprinnelige driftsområder innen leting og produksjon. I tillegg pekes det på et historisk lavt tilbud av ny multiklientdata på grunn av lave investeringer.

TGS opplyser at man fortsatt ser tegn på krevende markedsforhold på kort sikt, men at det er tegn på at ting går fremover.

«Tredje kvartal er ventet å bli bedre enn det foregående kvartalet, drevet av inntekter fra pre-funding», skriver selskapet.