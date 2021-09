Sikret minst ett år med Repsol

Golden Energy Offshore Services (GEOS) har sikret en langtidskontrakt med Repsol Norge for det store plattformforsyningsskipet (PSV) «Energy Swan», opplyser Ålesund-rederiet fredag.

Vilkår og ratenivå omtales som markedsmessige.

Kontrakten har en varighet på 12 måneder. I tillegg vil Repsol ha opsjoner for å forlenge kontrakten med inntil 12 måneder, som ifølge GEOS vil sikre fartøyet full utnyttelse til utgangen av 2023.

Oppstart av kontrakten finner sted rundt 1. november.

«Energy Swan» ble bygget ved Vard Brattvåg i 2005.

Av GEOS' flåteoversikt fremgår det at fartøyet er tilgjengelig for charter fra 28. september. Siden slutten av august har det tjenestegjort for Wintershall Dea Norge. Tidligere i august var det på jobb for Lundin og Allseas.

I forbindelse med Respol-kontrakten opplyser GEOS at selskapet vil installere landstrømtilkobling ombord på «Energy Swan».