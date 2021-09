Nok en forlengelse i Østersjøen for 13 år gammelt seismikkskip

Green Energy Group, tidligere SeaBird Exploration, har sikret en ny forlengelse for «Petrel Explorer», opplyser selskapet fredag.

For en måned siden meldte selskapet at kontrakten knyttet til et vindfarmprosjekt i Østersjøen var forlenget med én måned, til begynnelsen av oktober.

Nå er den forlenget med ytterligere én måned, med varighet til tidlig november.

Samlet vil det tidligere seismikkfartøyet fra 2008 da ha bistått i dette prosjektet i Østersjøen i seks måneder.

«Petrel Explorer»-oppdraget er Green Energy Groups første prosjekt i fornybarsegmentet. Selskapet mener fartøyet siden Østersjøen-oppstarten i mai har vist seg å være svært passende til støttearbeider for vindfarmprosjekter, og selskapet vil søke flere muligheter for fartøyet i dette segmentet.

Den opprinnelige kontrakten ble kunngjort i april. Den gjelder vedlikehold av vindparker i Østersjøen, og hadde opprinnelig en varighet på fire måneder.