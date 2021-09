Høyner i Aker Solutions

SpareBank 1 Markets og analytiker Tommy Johannessen høyner kursmålet på Aker Solutions fra 20 til 25 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en analyse mandag.

Oppjusteringen av kursmålet kommer etter en uke der selskapet ble tildelt tre forhåndsstudie-kontrakter av Aker BP for NOA Fulla-utviklingen på norsk sokkel.

Dette inkluderer en kontrakt for bore- og innkvarteringsplattformen på NOA, en kontrakt for den ubemannede Frøy-plattformen, i tillegg til en kontrakt for et subsea-produksjonssystem.

– Pole position

Aker Solutions anslår at kontraktssummen for plattformkontraktene kan toppe 10 milliarder kroner, mens subsea-kontrakten er på 2-3 milliarder. Endelig kontraktstildeling vil avhenge av endelig investeringsbeslutning.

Samtidig var det en optimistisk Kjetel Digre i Aker Solutions som holdt presentasjon på årets Pareto-konferanse onsdag.

– Vi har levert en sterk ordreinngang og anbudsaktiviteten er rekordhøy. Vi er i pole position når det gjelder markedsmuligheter, sa han.

Ser solid oppside

Aker Solutions trekker ned rundt 2 prosent i tidlig handel på Oslo Børs mandag, men er opp nesten 15 prosent den siste uken.

Fra sist omsatte kurs 17,40 kroner ser SpareBank 1 Markets dermed en oppside på 43-44 prosent.