Med sterkt ordreinntak de siste kvartalene og et ventet rush av kontrakter i Norge neste år, ser Aker Solutions' mellomlangsiktige vekstmål i økende grad å være innen rekkevidde, ifølge Pareto Securities, ifølge en analyse fra meglerhuset torsdag.

Pareto Securities mener også at selskapet er relativt godt posisjonert til å tilpasse seg mens energiovergangen spiller seg ut, og mener dette bevises av nylige kontraktstildelinger.

«Inntjeningen er fortsatt tungt avhengig av olje og gass for øyeblikket, og å erstatte all den inntekten fra den norske kontinentalsokkelen over de neste årene komme ikke til å bli noen liten oppgave», skriver Pareto som legger til med en prising på om lag 10 ganger EV/EBIT på 2022-estimater, så finner de den gjeldende prisingen «fair».

Pareto Securities oppjusterer deres kursmål på Aker Solutions til 17,5 kroner pr. aksje, samtidig som de gjentar en hold-anbefaling på aksjen.

Aker Solutions-aksjen er opp 4,74 prosent så langt i år til 17,23 kroner.